Dự báo thời tiết ngày 17/10: Miền Bắc nắng nóng trước khi đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, đến khoảng ngày 19 - 21/10, một đợt không khí lạnh lệch về phía đông có khả năng ảnh hưởng tới nước ta. Đợt không khí lạnh này không làm thời tiết miền Bắc thay đổi rõ rệt song sẽ gây ra đợt mưa to trở lại tại Trung Bộ và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Cụ thể, theo bản tin dự báo 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, trong 2 ngày 21-22/10, tại khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.