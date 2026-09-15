Dự báo thời tiết ngày 16/9: Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên có mưa rất to

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Ngày 16/9, khu vực Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. ﻿Ảnh: Hạnh Thơm.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; các nơi khác có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.