Dự báo thời tiết ngày 16/11: Hà Nội sáng sớm sương mù, ngày nắng ấm
Ngày 16/11, thời tiết Hà Nội và toàn vùng Bắc Bộ tiếp tục khô ráo. Sáng sớm trời có sương mù nhẹ rải rác, sau đó giảm mây và hửng nắng với mức nhiệt cao nhất 28-31 độ C; về đêm trời chuyển lạnh, nền nhiệt giảm sâu xuống dưới 20 độ C tại các khu vực vùng núi.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Duyên Hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1611-ha-noi-sang-som-suong-mu-ngay-nang-am-post367556.html