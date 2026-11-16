Dự báo thời tiết ngày 16/11: Cả nước đón nắng, Hà Nội tăng lên 30°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/11/2026

Ngày 16/11, thời tiết Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tương đồng khi đêm có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Ban ngày, các khu vực này đón nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31°C, có nơi trên 31°C. Vùng núi Bắc Bộ lạnh về sáng sớm.

Ngày 16/11, hầu khắp các vùng trên cả nước có nắng. (Ảnh minh hoạ: Minh Quang)

Thời tiết Hà Nội trong ngày 16/11 cũng tương đối thuận lợi khi trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất dao động 28-30°C, nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Đêm có thể xuất hiện mưa rào vài nơi, diện mưa hẹp và lượng mưa không lớn.

Các khu vực khác trên cả nước gồm duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Cũng trong ngày 16/11, thời tiết TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất trong khoảng 31-34°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/11/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, khu Tây Bắc 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.