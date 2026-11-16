Dự báo thời tiết ngày 16/11: Bắc Bộ nắng ấm, Hà Nội cao nhất 31 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16/11 đến ngày 17/11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, khoảng từ ngày 18-19/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ khoảng chiều tối và đêm 18-19/11 phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; Phía Nam từ ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc từ khoảng đêm 19-22/11 trời chuyển rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 19-22/11 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Bắc).

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ từ khoảng ngày 20-22/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 16/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.