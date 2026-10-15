Dự báo thời tiết ngày 16/10: Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng 32 độ
Ngày 16/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29–32 độ C. Thời tiết tạnh ráo, nắng đẹp cũng diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ; trong khi đó, khu vực Nam Bộ có mưa dông về chiều và tối.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/10
TP Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
TP Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến TP Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1610-thanh-hoa-den-tp-hue-ngay-nang-32-do-post364065.html