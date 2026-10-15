Dự báo thời tiết ngày 16/10: Thanh Hóa đến TP Huế ngày nắng 32 độ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/10

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến TP Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày 16/10, TP. Huế sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Ảnh: Thảo Vân

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.