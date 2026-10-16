Dự báo thời tiết ngày 16/10

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, một số nơi sáng sớm có sương mù, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 31-34 độ C. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, ngày có lúc hửng nắng, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rào. Nhiệt độ tại khu vực vùng thấp khoảng 24-32 độ C, tương đối nóng vào buổi trưa, trong khi các khu vực núi cao có nền nhiệt thấp hơn.