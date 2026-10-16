Dự báo thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ tăng nhiệt, Hà Nội nắng nóng 34 độ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/10, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, ngày và đêm 16/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Lưu ý, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Đặc biệt, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực TP. Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 16/10:

Hà Nội: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng tỉnh Lâm Đồng có mưa rào rải rác, có nơi có dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.