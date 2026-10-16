Dự báo thời tiết ngày 16/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 16/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.