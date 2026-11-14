Dự báo thời tiết ngày 15/11: Trung Bộ giảm mưa, ban ngày hửng nắng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày cuối tuần, thời tiết khu vực Nam Trung Bộ có nắng đẹp trong ngày. Ảnh: Nguyên Phương.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.