Dự báo thời tiết ngày 15/11: Trung Bộ giảm mưa, ban ngày hửng nắng
Ngày 15/11, thời tiết khu vực Trung Bộ duy trì ngày nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Khu vực Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa – TP. Huế) sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, đêm và sáng trời lạnh; khu vực Nam Trung Bộ có nền nhiệt cao hơn, chạm ngưỡng 30–33 độ C; cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ dao động từ 19–32 độ, có mưa dông cục bộ về chiều tối và đêm.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.
Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.
Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1511-trung-bo-giam-mua-ban-ngay-hung-nang-post367482.html