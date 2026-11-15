Dự báo thời tiết ngày 15/11

Hôm nay, thời tiết trên cả nước có xu hướng ổn định hơn. Tại Bắc Bộ, trời có nắng, mưa giảm đáng kể, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Khu vực Trung Bộ, ngày có nắng, mưa chỉ xuất hiện vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, trời chuyển nắng, mưa giảm; nền nhiệt tăng so với những ngày trước, phổ biến khoảng 18-28 độ C, riêng vùng cao trời vẫn lạnh vào sáng sớm và đêm.