Dự báo thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ trời lạnh, Nam Bộ mưa dông

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 15/11, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày nắng.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi, sáng sớm trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.