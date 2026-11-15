Dự báo thời tiết ngày 15/11: Bắc Bộ ngày nắng ráo, Nam Bộ mưa về chiều

Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/11 đến ngày 16/11: - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 14/11 đêm và sáng trời lạnh. - Khu vực Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. - Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 16/11 đến 24/11: - Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Khoảng đêm 17- ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19-20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.