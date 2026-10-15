Dự báo thời tiết ngày 15/10: Miền Bắc nắng ráo, Nam Bộ đề phòng mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, sáng sớm sương mù nhẹ.

Khu vực TP Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 15/10:

TP.Hà Nội: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông, riêng phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.