Dự báo thời tiết ngày 14/11: TP.HCM ngày nắng, tối mưa dông
Ngày 14/11, TP.HCM và khu vực Nam Bộ duy trì nền nhiệt ở mức 24–33 độ C, trời có nắng gián đoạn. Từ chiều và tối, mưa rào cùng dông rải rác tiếp tục xuất hiện trên diện rộng do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao. Dự báo mưa dông còn duy trì trong những ngày tới, trước khi giảm rõ rệt và chuyển sang trạng thái oi nóng từ khoảng ngày 17/11.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/11
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; phía Bắc có nơi dưới 29 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-1411-tphcm-ngay-nang-toi-mua-dong-post367360.html