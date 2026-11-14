Dự báo thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc ngày nắng, miền Nam chiều và tối mưa dông

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 14/11/2026

Ngày 14/11, miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trời lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-19°C, có nơi thấp hơn.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng sớm dao động 16-18°C, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng dần, cao nhất 22-24°C.

Ngày 14/11, miền Bắc có nắng. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong ngày 14/11, sau chuỗi ngày mưa lớn diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi, thời tiết miền Trung ổn định hơn, mưa rào và dông còn xuất hiện cục bộ ở vài nơi.

Nam Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 14/11, vùng biển từ Đắc Lắk đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 14/11/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, khu Tây Bắc 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, vùng núi cao có nơi dưới 20°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, phía Bắc có nơi dưới 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.