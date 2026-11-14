Dự báo thời tiết ngày 14/11: Miền Bắc nắng ấm, miền Nam mưa dông

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời rét. Ảnh minh họa

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 13/11 đến ngày 15/11: - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, từ ngày 14/11 đêm và sáng trời lạnh. - Khu vực Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. - Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 15/11 đến 23/11: - Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Khoảng đêm 17- ngày 18/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 18-19/11 trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. - Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa vài nơi, khoảng ngày 18-19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Có mưa rào và dông vài nơi, từ ngày 19/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Bộ khoảng từ ngày 19-20/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.