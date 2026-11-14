Dự báo thời tiết ngày 14/11

Bắc Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời rét. Trung Bộ mưa giảm, một số nơi hửng nắng về trưa và chiều, riêng phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ khu vực trung tâm phổ biến khoảng 18-29 độ C; vùng cao, đặc biệt là Sa Pa, trời rét đậm, rét hại vào sáng sớm và đêm.