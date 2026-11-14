Dự báo thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ mưa dông rải rác

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 14/11, khu vực Bắc Bộ trời rét, ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ , nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.