Dự báo thời tiết ngày 14/11: Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm và đêm trời rét

Những bộ đồ dành cho mùa đông đã được nhiều người mang ra sử dụng khi cái rét được cảm nhận rõ khi ra đường từ sáng sớm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 13-16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Gió tại các khu vực chủ yếu nhẹ. Người dân cần chú ý giữ ấm khi ra ngoài vào sáng sớm và ban đêm ở Bắc Bộ.

Cùng đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi do đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm có lượng mưa lớn như Hương Trà 127 mm, Sơn Hải 125 mm, Sơn Tây 122 mm (Quảng Ngãi); Quế Lưu 68 mm, Trà Vân 65,6 mm (Đà Nẵng).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc hai địa phương đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực: Tại thành phố Đà Nẵng, các xã, phường có nguy cơ gồm Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Tiên Phước và Trà Vân.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các khu vực được cảnh báo gồm: Ba Vinh, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Cà Đam, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Thanh Bồng và Trà Bồng.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động phòng tránh, không đi qua sông suối, ngầm tràn khi nước dâng cao, đồng thời kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Trên biển, hiện nay vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Dự báo ngày và đêm 14/11, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, từ Đắk Lắk đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.