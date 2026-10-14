Dự báo thời tiết ngày 14/10: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung mưa lớn kéo dài

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, ngày 14/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm 14/10 và ngày 15/10, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; gió đông đến đông nam cấp 2-3. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Phía Bắc ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam (từ Quảng Trị đến Tp Huế) nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Phía Bắc (từ Tp Đà Nẵng đến Đắk Lắk) có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.