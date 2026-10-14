Dự báo thời tiết ngày 14/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa to về chiều tối

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 14/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk) mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.