Dự báo thời tiết ngày 13/11

Mưa ở Bắc Bộ giảm dần, một số nơi hửng nắng; đêm và sáng trời rét. Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, đặc biệt là từ Huế đến khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai, sáng nay một số nơi có mưa nhỏ, trời nhiều mây, sau đó mưa giảm nhanh, trưa và chiều có nắng. Nhiệt độ khu vực trung tâm phổ biến khoảng 16-26 độ C; vùng cao, đặc biệt là Sa Pa, trời rét đậm, rét hại vào sáng sớm và đêm.