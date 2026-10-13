Dự báo thời tiết ngày 13/10: Miền Trung và Nam hứng mưa, nguy cơ ngập úng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 13/10/2026

Ngày 13/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái thời tiết phổ biến đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày tại Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ dao động 30-33°C, nhiệt độ cao nhất ở Tây Bắc Bộ thấp hơn, phổ biến 29-32°C.

Trái với thời tiết nắng ráo ở các khu vực trên, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nam Bộ và Lâm Đồng chiều, tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ngày 13/10, miền Trung và miền Nam có mưa. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu lúc chiều tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Trên biển, ngày 13/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 13/10/2026

TP Hà Nội đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam (từ Quảng Trị đến TP Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28-30°C, phía Nam 31-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.