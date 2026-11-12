Dự báo thời tiết ngày 12/11: Miền Bắc mưa rét, miền Trung sáng mưa lớn

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/11/2026

Từ nay đến sáng 12/11, chịu tác động của nhiễu động trong đới gió đông trên cao, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Ngày 12/11, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, trời rét. (Ảnh minh hoạ)

Từ chiều 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ xu hướng giảm dần. Từ 13-14/11, mưa lớn tiếp tục giảm hẳn cả về diện và lượng ở khu vực này, chỉ còn xảy ra mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 15/11, trên khắp khu vực Trung Bộ, mưa còn xảy ra ở một vài nơi.

Tại Bắc Bộ, ngày 12/11, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét. Sang ngày 13/11, mưa còn xảy ra tập trung ở Đông Bắc Bộ.

Cũng trong ngày 12/11, khu vực Nam Bộ và phía Đông Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/11/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày có lúc mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 20-22°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, ngày mưa dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu vực Việt Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi cao có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, riêng TP Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau mưa giảm. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, sau mưa giảm. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 30-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Đông tỉnh Lâm Đồng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.