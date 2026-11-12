Dự báo thời tiết ngày 12/11

Hôm nay, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày có mưa rào rải rác và dông; nền nhiệt duy trì ở mức thấp, trời rét trên diện rộng, vùng cao rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhất là từ thành phố Huế đến Đà Nẵng và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai hôm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; nhiệt độ tại khu vực trung tâm phổ biến khoảng 17-20 độ C; trời rét, vùng cao rét đậm, vùng núi cao rét hại.