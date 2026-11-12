Dự báo thời tiết ngày 12/11: Bắc Bộ trời rét, Trung Bộ mưa giảm

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 12/11, khu vực Bắc Bộ mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cục bộ rất to.

Nam Bộ mưa rào, dông vài nơi, riêng chiều tối mưa tăng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày mưa dông rải rác, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi; riêng TP Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa giảm; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.