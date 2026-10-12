Dự báo thời tiết ngày 12/10: Miền Bắc nắng ráo trên 33°C, miền Nam mưa to cục bộ

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/10/2026

Ngày 12/10, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa tương đối thuận lợi khi đêm chỉ xuất hiện mưa ở một vài nơi, lượng mưa không lớn. Ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt mức 33°C.

Thời tiết Hà Nội phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 9°C. Nhiệt độ thấp nhất dao động 22-24°C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C.

Ngày 12/10, miền Nam hứng mưa to cục bộ. (Ảnh minh hoạ)

Cũng trong ngày 12/10, thời tiết khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vài nơi. Trong đó, từ đêm cùng ngày, tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Trong ngày đầu tuần, thời tiết Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc cũng như ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, trong đó, TP Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.