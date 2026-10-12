Dự báo thời tiết ngày 12/10: Bắc Bộ hửng nắng, Hà Nội cao nhất 33 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị, có mưa vài nơi; riêng khu vực Quảng Trị từ đêm 12/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ TP. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/10:

TP. Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

Đông Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mưa vài nơi; riêng TP.Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông . Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/10 đến ngày 21/10: - Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. - Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 15/10 có mưa rào và dông vài nơi. - Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ đêm 13-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.