Dự báo thời tiết ngày 11/11: Miền Bắc tiếp tục rét sâu, Hà Nội thấp nhất 15 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, có mưa vài nơi; riêng phía Tây Bắc Bộ từ đêm 11/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Đông Bắc Bộ ngày 12/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực Quảng Trị, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông đến hết đêm 11/11, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (11/11), ở khu vực TP. Huế, Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10/11 đến 03 giờ ngày 11/11 cục bộ có nơi trên 130mm như các trạm: Bạch Mã (Tp. Huế) 138.2mm, Tam Trà (Tp. Đà Nẵng) 188.8mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 212.8mm, …

Từ sáng sớm 11/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 10/11, khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 11-12/11 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

TP. Hà Nội trời rét, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Ngày mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.