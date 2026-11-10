Dự báo thời tiết ngày 11/11: Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa lớn

Theo dự báo, đợt mưa lớn ở khu vực Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày 12/11.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 11/11

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Theo dự báo, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày 12/11. Ảnh: Mây Chi.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) có mưa vài nơi; riêng Bắc Quảng Trị có mưa, rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP. Huế có mưa to đến rất to và dông.

Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.