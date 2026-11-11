Dự báo thời tiết ngày 11/11

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, có mưa vài nơi, trời rét; riêng vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ có thể xuống dưới 11 độ C. Khu vực Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, đặc biệt là từ thành phố Huế đến Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại Lào Cai hôm nay có mưa rào rải rác, một số nơi có thể xuất hiện mưa dông, đặc biệt là chiều tối và đêm; vùng cao trời rét, một số khu vực núi cao có thể xuất hiện rét đậm.