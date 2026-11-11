Dự báo thời tiết ngày 11/11: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ mưa dông

Ảnh minh hoạ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 11/11, khu vực Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Trong khi đó, Trung Bộ mưa to đến rất to và dông.

Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Không mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc đêm mưa rào và dông vài nơi. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị) mưa vài nơi, phía Nam mưa rào và dông rải rác, riêng TP Huế mưa to đến rất to và dông, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ: Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

TPHCM: Ngày mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.