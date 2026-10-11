Dự báo thời tiết ngày 11/10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khu vực Nam Bộ và các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 11/10:

Hà Nội

Đêm mưa vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Đêm mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Đêm mưa vài nơi, ngày nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Phía bắc mưa rào rải rác, phía nam đêm và sáng mưa vừa, mưa to, dông, cục bộ mưa rất to; sau vẫn có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía bắc, gồm Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to; phía nam mưa dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

Mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to vào chiều tối, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to vào chiều tối, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.