Dự báo thời tiết ngày 10/11: Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ mưa to

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Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo ngày 10/11, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời rét nhưng mưa giảm nhanh.

Trung Bộ mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ lượng mưa có thể vượt 500mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

TP Hà Nội: Mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi. trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 12-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-18 C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Mưa to đến rất to và dông; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP HCM: Chiều tối mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.