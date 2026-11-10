Dự báo thời tiết ngày 10/11: Bắc Bộ mưa rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực đất liền, sáng 10/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị trời rét, TP. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến từ 15-18 độ.

Trên vùng biển, ngày và đêm 10/11, ở vịnh Bắc Bộ ngày có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và từ Gia Lai đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động.

Sáng 10/11, khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Từ sáng sớm 10/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa to đến rất to và dông; khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to và dông. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực TP. Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Gió đông bắc cấp 3-4. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 10/11:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ.

Có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18; phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5,có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.