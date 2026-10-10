Dự báo thời tiết ngày 10/10: Miền Bắc giảm nhiệt, đón mưa rào

Khu vực Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 10/10:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ; riêng khu Tây Bắc 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ; riêng Sơn La và phía Nam Phú Thọ 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi trên 30 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 9/10 đến ngày 11/10: - Khu vực Bắc Bộ: Đêm 9 và ngày 10/10, khu vực đồng bằng, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đến đêm 10 và ngày 11/10, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. - Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị: Đêm 9 và ngày 10/10, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đến đêm 10 và ngày 11/10, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Quảng Trị đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to. - Khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: Đêm 9/10 và ngày 11/10: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày và đêm 10/10: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng: Chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. - Các khu vực khác: hiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm 11/10 đến ngày 19/10: - Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. - Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: Có mưa vài nơi. - Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: Có mưa rào và dông rải rác. - Khu vực Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.