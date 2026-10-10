Dự báo thời tiết ngày 10/10

Bắc Bộ ngày nắng, riêng vùng đồng bằng và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, chủ yếu vào chiều và tối.

Tại Lào Cai, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ và dông vài nơi; đêm về sáng trời lạnh, vùng cao và núi cao trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ phổ biến khoảng 14-32 độ C.