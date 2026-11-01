Dự báo thời tiết ngày 1/11: Miền Bắc nắng trên 33°C trước khi xuất hiện mưa dông

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/11/2026

Từ nay đến đêm 1/11, thời tiết hầu khắp miền Bắc tương đối thuận lợi khi ban ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất dao động 29-33°C, có nơi trên 33°C, mưa rào và dông có thể xuất hiện nhưng chỉ ở một vài nơi. Trong đó, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 1/11 mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 2/11, miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ngày 1/11, miền Bắc nắng ráo. (Ảnh minh họa)

Dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng hứng mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối 2/11, các khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Cũng trong ngày đầu tháng 11/2026, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày 1/11, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/11/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, Lâm Đồng chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.