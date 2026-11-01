Dự báo thời tiết ngày 1/11

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng; từ đêm nay, không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, nhiệt độ khoảng 30-33 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 29-34 độ C.

Tại Lào Cai, ngày có nắng, cục bộ có mưa rào vài nơi; nhiệt độ dao động khoảng 22-30 độ C. Đáng chú ý, từ đêm nay không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến khu vực vùng núi phía Bắc, kết hợp với các hình thế thời tiết hiện có làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Ngày mai, mưa dông có thể xuất hiện rải rác, nền nhiệt giảm nhẹ.