Dự báo thời tiết ngày 1/11/2026: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rải rác

Thời tiết hôm nay 1/11/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/11, thời tiết miền Bắc khá ổn định với ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi; từ đêm không khí lạnh tăng cường lệch Đông, khiến khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm. Ngày 2/11, toàn miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển mưa do không khí lạnh. Ảnh: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 1/11, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Ngày 2/11, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 31-32 độ.

Cũng trong ngày 1/11, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối 2/11, có mưa rào và giông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp có trục từ 4-7 độ vĩ Bắc. Do đó, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.