Dự báo thời tiết ngày 1/10: Miền Bắc nhiều nơi nắng nóng, miền Nam mưa to cục bộ

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/10/2026

Ngày 1/10, nắng nóng vẫn duy trì ở đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Cùng ngày, thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng, oi bức với nhiệt độ cao nhất 36°C.

Ngày 1/10, miền Nam mưa to cục bộ, tập trung lúc chiều và tối. (Ảnh minh hoạ)

Đêm 1 và ngày 2/10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, từ Thanh Hoá đến TP Huế và chỉ còn xảy ra cục bộ, tuy nhiên thời tiết vẫn có nắng. Chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngoài ra, trong ngày đầu tháng 10, các khu vực khác trên cả nước nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, Nam Bộ và Lâm Đông mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/10/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, phía Nam tỉnh Phú Thọ nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C, phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dồn vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ngày 30/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như trạm Mai Châu (Phú Thọ) 37,4°C; Láng (Hà Nội) 38,4°C; Hải Dương (Hải Phòng) 37,2°C; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3°C; Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,4°C; Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,8°C...