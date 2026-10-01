Dự báo thời tiết ngày 1/10: Hà Nội giảm nhiệt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Đến đêm 1/10 và ngày 2/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, mưa dông có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Khu vực TP. Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 1/10:

TP. Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên Hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao Nguyên Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/10 đến ngày 10/10: - Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi ngày 2/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 3/10, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 4-5/10 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 6/10 đêm không mưa, ngày nắng. - Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 4-6/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Quảng Trị đến TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ khoảng đêm 5-6/10, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 7-10/10, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 3-4/10 có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.