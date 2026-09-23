Dự báo thời tiết nay và ngày mai (24/9): Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào rải rác; duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết Hà Nội, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thông tin chi tiết dự báo thời tiết các khu vực trong đêm hôm nay và ngày mai (24/9):

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (Quảng Trị đến TP. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nhiều mây, phía Bắc mưa to đến rất to và dông; phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ

Diễn biến 24h qua:

Hôm nay (23/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 23/9 có nơi trên 60mm như các trạm: Tường Sơn (Gia Lai) 87,0mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TP. Hồ Chí Minh) 89,2mm, An Nông (An Giang) 85,2mm…

Diễn biến 24-48h tới:

Từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9:

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9:

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra:

Đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Thiên tai đi kèm:

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo:

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Tác động của mưa lớn:

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh/thành phố Phú Thọ, từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng

Tình hình mưa đã qua:

Trong 24 giờ qua (từ 16h ngày 22/9 đến 16h ngày 23/9), khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dương Hòa 65,2mm (Huế); La Dêê 61mm (Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 109mm (Quảng Ngãi); Tường Sơn 143mm (Gia Lai); Hòa Thịnh 199mm (Đắk Lắk); Hàm Kiệm 182mm (Lâm Đồng)...

Trong 10 giờ qua (từ 6h đến 16h ngày 23/9), khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Hà 90,2mm, Ban Hàng Đồi 73,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Huế, Đà Nẵng 10-20mm, có nơi trên 30mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.