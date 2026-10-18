Dự báo thời tiết mùa đông 2026-2027: Miền Bắc rét đậm từ khi nào?

Dự báo xu thế thời tiết mùa đông năm nay và thời gian xuất hiện rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong thời kỳ từ tháng 10 - 12/2026, trạng thái El Nino duy trì cường độ rất mạnh với xác suất rất cao.

Dự báo từ tháng 10 - 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 12/2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh từ tháng 10 đến tháng 12/2026 có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Thông thường, thời điểm xuất hiện rét đậm ở miền Bắc khoảng nửa cuối tháng 12. Ba tháng chính đông là tháng 12, tháng 1 và tháng 2.

Dự báo trong mùa đông năm nay, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; tình trạng rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn. Ảnh: Hữu Thắng.

Trong thời kỳ từ tháng 1 - 3/2027, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh, tuy nhiên xác suất giảm hơn so với thời kỳ từ tháng 10 - 12/2026. Nhiều khả năng hiện tượng El Nino sẽ còn tiếp tục duy trì đến các tháng đầu mùa hè năm 2027, theo Lao Động.

Đáng chú ý tháng 1/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 2 - 3/2027, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Trong thời kỳ tháng 1 đến tháng 3/2027, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Ngoài ra, khoảng từ cuối tháng 2/2027, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo, gió mùa Đông Bắc có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất, sức khỏe cộng đồng, cây trồng và vật nuôi…

Nhận định xu thế thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 19/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 19/10 đến ngày 27/10

- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp.Huế: Dự báo thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp.Huế thời kỳ ngày 21-22/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Thời tiết phía Bắc khoảng ngày 21-22/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam từ khoảng đêm 19-20/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ: Thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Dự báo thời tiết chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 21-22/10, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.