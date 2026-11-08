Dự báo thời tiết mới nhất: Mưa lớn sắp trút xuống những tỉnh, thành miền Trung nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Một số nơi có lượng mưa vượt 700mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Miền Trung có nơi mưa trên 700mm trong đợt mưa lớn sắp tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 8/11 đến đêm 11/11, các tỉnh Trung Bộ có khả năng trải qua đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa khác nhau tùy từng khu vực.

Cụ thể, từ đêm 8/11 đến đêm 9/11, khu vực phía Nam tỉnh Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to, vượt 300mm.

Trong khi đó, từ ngày 9/11 đến đêm 11/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được dự báo có mưa to đến rất to, kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến đạt 250-450mm, có nơi vượt 700mm.

Người dân cần chủ động theo dõi dự báo thời tiết, đề phòng mưa lớn gây ngập sâu tại khu vực trũng thấp và sạt lở ở vùng đồi núi. Ảnh minh họa

Tại phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến được dự báo ở mức 150-300mm, một số nơi có thể mưa rất to trên 400mm.

Đáng chú ý, trong đợt mưa này, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, vượt 100mm trong vòng 3 giờ. Người dân cần đề phòng tình trạng mưa dồn dập trong thời gian ngắn, gây ngập úng cục bộ và làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực địa hình dốc.

Trước đó, trong đêm 6/11 và sáng sớm 7/11, Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to đến rất to.

Dự báo trong sáng 7/11, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ cùng TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Hưng Yên và Nam Định có mưa rào, dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong ngày và đêm 7/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, một số nơi có thể vượt 80mm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ còn làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, đồng thời thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ cao, nhất là ven sông, suối, vùng trũng thấp và các địa bàn có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh, thành miền Trung, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Ảnh minh họa

Tại những nơi có nguy cơ mất an toàn, cần sẵn sàng tổ chức di dời người dân đến vị trí an toàn; huy động lực lượng khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương tiện và nhân lực để hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác kiểm soát giao thông cũng cần được tăng cường tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có dòng nước chảy xiết hoặc xảy ra sạt lở. Lực lượng chức năng phải tổ chức canh gác, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên những tuyến đường huyết mạch, hạn chế tình trạng ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, triển khai phương án bảo đảm an toàn tại các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du. Đặc biệt, cần chú trọng các hồ thủy điện, thủy lợi nhỏ và những hồ chứa có nguy cơ mất an toàn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, vận hành điều tiết phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du; đồng thời bố trí lực lượng trực, sẵn sàng xử lý những tình huống bất thường.

Không khí lạnh tràn xuống, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét

Cùng với cảnh báo mưa lớn ở Trung Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trong đêm 6/11 và sáng sớm 7/11, Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Nhiệt độ ghi nhận lúc 1h phổ biến từ 23-26 độ C.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, khu vực ven biển mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét, một số khu vực núi cao có thể rét đậm. Những nơi còn lại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu chuyển rét từ ngày 9/11. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến 16-19 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 13 độ C.

Tại Hà Nội, từ tối và đêm 8/11, thời tiết chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào, một số nơi xuất hiện dông và mưa to cục bộ. Từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, gió Đông Bắc tại vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 4-6m.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và bảo đảm an toàn cho người cùng phương tiện.