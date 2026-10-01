Dự báo thời tiết miền Bắc trước khi đón không khí lạnh

Hà Nội trời nóng bức trước khi không khí lạnh có thể xuất hiện. Ảnh minh họa: PV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ngày 10/1, nắng nóng vẫn bao trùm nhiều khu vực ở miền Bắc. Nhiệt độ có lúc lên tới cao nhất trên 36 độ.

Từ đêm nay (1/10), miền Bắc đón đợt không khí lạnh yếu, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi, nền nhiệt giảm 2-4 độ. Riêng thủ đô Hà Nội, thời tiết trong ngày có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Như vậy, trong ngày 1/10, dự báo các khu vực thuộc trung du và vùng núi phía Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ.

Cho đến chiều tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng núi chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực đồng bằng ít mưa.

Thời tiết các khu vực từ đêm 30/9 đến ngày 02/10

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế:

+ Đêm 30/9 và ngày 01/10: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng.

+ Đêm 01 và ngày 02/10: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và Lâm Đông có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 02/10 đến ngày 10/10

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi ngày 02/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm 03/10, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 04-05/10 Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 06/10 đêm không mưa, ngày nắng.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Quảng Trị đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: từ khoảng đêm 05-06/10, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 07-10/10, duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 03-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia lưu ý về hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn 1–3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và dân sinh.