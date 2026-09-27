Dự báo thời tiết miền Bắc nắng nóng trước khi đón không khí lạnh

Không khí lạnh có thể gây mưa cho miền Bắc trong tuần tới. Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết miền Bắc trước khi đón không khí lạnh

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi 35 độ trước khi giảm nhiệt bởi một đợt không khí lạnh.

Cũng theo dự báo, từ đêm 30/9 đến ngày 1/10, Bắc Bộ khả năng có không khí lạnh yếu lệch đông gây mưa rải rác, nhưng nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, xuống 30-33 độ, trời vẫn khá nóng.

Khoảng ngày 4-5/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khiến nền nhiệt giảm sâu.

Miền Bắc đón không khí lạnh, thời tiết các miền khác như thế nào?

Về diễn biến mưa dông ở Trung Bộ và Nam Bộ, ngày 27/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 03 giờ ngày 27/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 90.8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 79.2mm,…

Dự báo chiều và tối 27/9, khu vực từ thành phố Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Lưu ý: thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.