Dự báo thời tiết miền Bắc mưa dông do không khí lạnh từ 2/11

Dự báo thời tiết cả nước mưa dông diện rộng từ 2/11. Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe và Đời sống

Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo thông tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11, mưa rào và dông có thể xuất hiện diện rộng tại miền Bắc do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh.

Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào rải rác trong đêm 1/11.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 2/11 có mưa rào và dông rải rác.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào vài nơi. Riêng Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

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Bắc Bộ: Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm 1/11 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày 2/11 có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Từ khoảng đêm 5-9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối 2/11 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng 5-10/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: từ khoảng đêm 2-6/11 có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.