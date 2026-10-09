Dự báo thời tiết miền Bắc có nơi trời rét

Thời tiết vùng núi Bắc Bộ trời lạnh, có nơi trời rét. Ảnh minh họa: PV

Không khí lạnh hoạt động gây mưa và rét ở một số khu vực miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết miền Bắc trong những ngày tới có mưa, vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét.

Về tình hình hoạt động của không khí lạnh có thể gây rét đậm, rét hại ở một số khu vực và khả năng mưa vừa, mưa to diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn tại khu vực Trung Bộ.

Trong nửa cuối tháng 10/2026, không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Chuyên gia lưu ý về thời tiết trên biển, cần đề phòng gió mạnh do không khí lạnh, gió mùa.

Mặc dù, mùa Đông năm nay, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm và rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu. Tuy nhiên, rét luôn đi kèm với mưa do khối không khí lạnh mang đến.

Dù số ngày rét đậm, rét hại thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn cần đề phòng các đợt rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 08/10 đến ngày 10/10

- Khu vực Bắc Bộ: có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du từ ngày 09-10/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 08/10 và sáng sớm 09/10 vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét.

- Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 09/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị: đêm 08/10 có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 09-10/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: có mưa to đến rất to và dông. Từ ngày 09/10 mưa lớn ở thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi giảm dần.

- Phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

- Các khu vực khác chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 10/10 đến ngày 18/10

- Bắc Bộ và Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị: đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị từ đêm 10-11/10 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi: đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; sau có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 12/10 mưa có xu hướng giảm.

- Các khu vực khác: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.